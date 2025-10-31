НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

NASA опровергло слова Ким Кардашьян, что американцы не были на Луне

Источник:
Sibnet.ru
90 0
Ким Кардашьян
Фото: © @kimkardashian

Звезда реалити-шоу и предприниматель Ким Кардашьян заявила, что американцы никогда не высаживались на Луну. Ей ответил исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи.

Кардашьян в эпизоде реалити-сериала «Кардашьяны» поддержала конспирологическую теорию о том, высадка на Луну в 1969 году была инсценировкой. Она убеждала в этом актрису Саре Полсон, ссылаясь на публикации о Баззе Олдрине, и предложила отправить «миллион статей» с доказательствами.

«Да, @KimKardashian, мы уже были на Луне… шесть раз!» — ответил на эти слова Даффи в соцсети X.

Астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года первыми высадились на Луну в рамках миссии «Аполлон-11». Это событие транслировалось по ТВ в прямом эфире.

Сторонники теории «Лунного заговора», считающие высадку постановкой, среди доводов приводили колебание флага «на ветру», отсутствие звезд на снимках и неправильные тени. Также в Сети распространился вирусный ролик с Олдрином, где тот говорит, что кадры высадки — это анимация.

На самом деле фрагмент был вырван из контекста. Олдрин имел в виду, что вещатели при трансляции высадки на Луну, перемежали анимацией реальные кадры.

Еще по теме
Актер Джесси Айзенберг отдаст почку незнакомцу
Рэпер Macan выставил на продажу BMW перед уходом в армию
Мошенники обманули Лолиту Милявскую и обозвали дурой
Симоньян тянула до последнего с химиотерапией
смотреть все
Культгид #Светская хроника #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов
«Буревестник»: Россия испытала научно-фантастическую ракету
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Топ комментариев

-Керя-

Опять Россияне виноваты в инфляции! И ни слова одорожании бензина и электроэнергии...

Удавиков

сразу понятно, что барышня представляет интересы кучки барыг

Удавиков

Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров в 2024 году, поднявшись на четвертое место...

physx

Когда я стану президентом, я закончу эту войну за 24 часа (с)