NASA опровергло слова Ким Кардашьян, что американцы не были на Луне

Звезда реалити-шоу и предприниматель Ким Кардашьян заявила, что американцы никогда не высаживались на Луну. Ей ответил исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи.

Кардашьян в эпизоде реалити-сериала «Кардашьяны» поддержала конспирологическую теорию о том, высадка на Луну в 1969 году была инсценировкой. Она убеждала в этом актрису Саре Полсон, ссылаясь на публикации о Баззе Олдрине, и предложила отправить «миллион статей» с доказательствами.

«Да, @KimKardashian, мы уже были на Луне… шесть раз!» — ответил на эти слова Даффи в соцсети X.

Астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года первыми высадились на Луну в рамках миссии «Аполлон-11». Это событие транслировалось по ТВ в прямом эфире.

Сторонники теории «Лунного заговора», считающие высадку постановкой, среди доводов приводили колебание флага «на ветру», отсутствие звезд на снимках и неправильные тени. Также в Сети распространился вирусный ролик с Олдрином, где тот говорит, что кадры высадки — это анимация.

На самом деле фрагмент был вырван из контекста. Олдрин имел в виду, что вещатели при трансляции высадки на Луну, перемежали анимацией реальные кадры.