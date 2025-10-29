НАВЕРХ
Могут ли у кошки быть котята от разных отцов

Sibnet.ru
Котята в коробке
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Котята разного окраса и даже разных пород вполне могут родиться у одной кошки. Просто у них разные отцы.

Кошка в период сексуальной активности способна спариваться с несколькими самцами с разницей в несколько дней. Тогда каждая яйцеклетка может быть оплодотворена сперматозоидом от разного кота. Такое явление называется суперфекундацией.

«Это случается значительно реже, чем у собак, так как овуляция (выход яйцеклеток) у кошек происходит прямо во время спаривания, и, как правило, они могут терять интерес к другим самцам», — говорил биолог Сергей Коняев изданию «Наука в Сибири».

Еще более странный кошачий феномен — суперфетация. В середине беременности кошка снова способна захотеть кота. В случае удачного совокупления она будет вынашивать два выводка. Разница между партиями котят составляет от трех до шести недель.

