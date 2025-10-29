Путин потребовал накормить россиян рыбой

Россияне едят недостаточно рыбы и морепродуктов, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Глава государства потребовал, чтобы улов рыбаков поступал на российские прилавки, передает сайт Кремля.

«В приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка, чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступали на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной цене», — сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что в странах, где уровень потребления рыбы и морепродуктов высокий, увеличивается продолжительность жизни. В России потребление рыбы сейчас составляет 24 килограмма в год, тогда как по рекомендации Минздрава потребление должно составлять 28 килограммов на душу населения.

Совещание Путина с членами правительства прошло в режиме видео-конференц-связи. Главным вопросом на мероприятии стало обсуждение развития рыбохозяйственного комплекса страны. В частности, с докладом выступил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.