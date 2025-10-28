Почему вакцинироваться от энцефалита нужно осенью

Ученые пока не изобрели вакцин от всех инфекций, переносимых клещами. Но от самой грозной из них – клещевого энцефалита вакцина есть, и она работает. Оптимальным периодом, когда стоит начинать вакцинацию, специалисты называют октябрь-ноябрь.

Иммунитет, выработанный организмом после вакцинации, является единственной эффективной защитой от клещевого энцефалита, отмечает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. Прививку можно ставить с трехлетнего возраста, но делать это нужно заранее в силу многоступенчатости вакцинации от этой инфекции.

Полный цикл состоит из трех прививок. Оптимальной стратегией считается стандартная, при которой первую дозу вакцины вводят именно осенью, а вторую через 1-7 месяцев. Это делается для того, чтобы к весне, когда начинается эпидемический сезон, иммунитет полностью сформировался.

По данным федерального Роспотребнадзора, в 2025 году клещи покусали 496 тысяч россиян. Больше всего обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Томской областях, а также в Пермском крае и Удмуртской Республике.

Третья прививка ставится через 9-12 месяцев после второй. Затем каждые 3 года проводится однократная ревакцинация, чтобы продлить иммунитет к клещевому энцефалиту. Именно «долгая» схема, по словам экспертов, способна обеспечить максимальный защитный эффект.

Другая стратегия – экстренная. При такой схеме вторая прививка делается уже через две недели после первой, а иммунитет формируется еще через 1-2 недели. При этом третья прививка, как и по стандартной схеме, проводится через 9-12 месяцев после второй.

Первые случаи укусов клещей при теплой весне и раннем сходе снега нередко фиксируют уже в апреле. Поэтому о выработке иммунитета к переносимому членистоногими опасному заболеванию стоит подумать заранее.