ЕС и после санкций остался крупнейшим покупателем российского СПГ

Евросоюз, несмотря на решение полностью отказаться от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), остается крупнейшим покупателем этого топлива, пишет газета The Guardian со ссылкой на источники.

ЕС ранее утвердил 19-й пакет санкций, который включает полный отказ от российского сжиженного природного газа.

«Европейский союз остается крупнейшим покупателем российского СПГ, закупив половину всего российского экспорта СПГ», — приводит издание данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

За ним следуют Китай (22%) и Япония (18%). Помимо этого страны являются крупнейшими покупателями российского трубопроводного газа — 35%. Порядка 30% закупает Китай и Турция (29%).

В сентябре текущего года Венгрия и Словакия стали крупнейшими импортерами российского газа в ЕС, закупив ресурса на сумму 393 и 207 миллионов евро соответственно. Кроме того, импортировать российский газ продолжили Франция, Бельгия и Нидерланды.