ЕС и после санкций остался крупнейшим покупателем российского СПГ

The Guardian
Судно-газовоз
Фото: Marc Ryckaert / CC BY-SA 4.0

Евросоюз, несмотря на решение полностью отказаться от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), остается крупнейшим покупателем этого топлива, пишет газета The Guardian со ссылкой на источники.

ЕС ранее утвердил 19-й пакет санкций, который включает полный отказ от российского сжиженного природного газа.

«Европейский союз остается крупнейшим покупателем российского СПГ, закупив половину всего российского экспорта СПГ», — приводит издание данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

За ним следуют Китай (22%) и Япония (18%). Помимо этого страны являются крупнейшими покупателями российского трубопроводного газа — 35%. Порядка 30% закупает Китай и Турция (29%).

Евросоюз запретил ввозить в Россию игрушки с моторчиком

В сентябре текущего года Венгрия и Словакия стали крупнейшими импортерами российского газа в ЕС, закупив ресурса на сумму 393 и 207 миллионов евро соответственно. Кроме того, импортировать российский газ продолжили Франция, Бельгия и Нидерланды.

