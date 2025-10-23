НАВЕРХ
Евросоюз запретил ввозить в Россию игрушки с моторчиком

Sibnet.ru
Евросоюз в 19-м пакете санкций запретил экспортировать в Россию игрушки и модели со встроенным моторчиком, следует из текста документа, опубликованного в журнале ЕС.

Запрет состоит из двух пунктов. Первый коснулся игрушек и моделей с мотором, выполненных из пластика. Второй затронул аналогичные товары, которые были изготовлены из других материалов.

Страны Евросоюза одобрили 19-й пакет санкций 22 октября. Они вступили в силу 23 октября. Под новые ограничения попали туристические услуги в России и пять российских банков, включая «Альфа-банк», МТС банк и «Абсолют Банк».

Также в новый пакет санкций включили запрет на импорт сжиженного природного газа из России с 2027 года.

