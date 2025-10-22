Власти Бурятии заплатят 5 тыс. рублей за сообщение о пьяном вождении

Власти Бурятии приняли закон, по которому за сообщение о пьяном водителе за рулем будут выплачивать вознаграждение в 5 тысяч рублей, сообщил минтранс региона в своем телеграм-канале.

Отмечается, что в республике проблема аварий с пьяными водителями «остается крайне острой». В 2024 году в Бурятии произошло 201 ДТП, совершенное пьяными водителями. В результате 54 человека погибли, 247 получили тяжелые травмы.

«Теперь жители Бурятии имеют право на материальное поощрение за сведения о водителях, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующий нормативно-правовой акт вступил в силу», — говорится в сообщении.

В первую очередь, требуется сообщить о факте нарушения полицейским. Затем в течение 90 календарных дней с паспортом обратиться в минтранс Бурятии и написать заявление, которое рассмотрят в течение пяти рабочих дней. Если информация подтвердится, то вознаграждение выплатят за 10 рабочих дней.