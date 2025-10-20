Суд потребовал от жены замминистра РФ сдать драгоценности

Суд обязал жену признанного банкротом бывшего заместителя министра энергетики РФ Станислава Светлицкого сдать в конкурсную массу ювелирные украшения, драгоценности и часы, но этот вопрос пересмотрят.

Арбитражный суд Тверской области потребовал от Светланы Светлицкой для передачи финансовому управляющему ее мужа ювелирные изделия из золота весом 282 грамма, 219 бриллиантов, 435 сапфиров и 63 изумруда, а также другие ценности, пишет РИА Новости соссылкой на судебные материалы.

В случае неисполнения со Светлицкой должны взыскивать по 10 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения. Светлицкая обжаловала определение суда, и апелляция будет заново рассматривать дело в ноябре.

Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону в 2020 году приговорил Светлицкого к 12 годам колонии по делу о хищении из банка более 7,7 миллиарда рублей. Арбитражный суд в 2023 году признал Светлицкого банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

В 2025 году суд обратил в доход государства активы компании Светлицкого на сумму 4,6 миллиарда рублей. При этом часть вещей, изъятых при обыске у Светлицкого были переданы его жене.



