Трое грабителей в масках проникли в здание Лувра и похитили сокровища из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, пишет газета Le Parisien со ссылкой на источники в полиции.

«Ограбление произошло сегодня утром на открытии Лувра. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте рядом с сотрудниками музея и полицией», — написала в соцсети X министр культуры Франции Рашида Дати.

Трое человек в масках попали в здание Лувра, в котором сейчас идут строительные работы. Они использовали грузовой лифт, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона, рассказали газете источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что не скроется от криминалиста?

По их словам, злоумышленники похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь, диадему.

Преступникам удалось скрыться. Вскоре неподалеку от Лувра нашли сломанную корону жены императора Наполеона III.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подчеркнул, что злоумышленникам удалось совершить преступление всего за семь минут.