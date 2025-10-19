НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Злоумышленники в масках ограбили Лувр за семь минут

Источник:
Le Parisien
355 0
Здание Лувра
Фото: Benh LIEU SONG (Flickr) / CC BY-SA 3.0

 Трое грабителей в масках проникли в здание Лувра и похитили сокровища из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, пишет газета Le Parisien со ссылкой на источники в полиции.

«Ограбление произошло сегодня утром на открытии Лувра. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте рядом с сотрудниками музея и полицией», — написала в соцсети X министр культуры Франции Рашида Дати.

Трое человек в масках попали в здание Лувра, в котором сейчас идут строительные работы. Они использовали грузовой лифт, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона, рассказали газете источники. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто не скроется от криминалиста?

По их словам, злоумышленники похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь, диадему. 

Преступникам удалось скрыться. Вскоре неподалеку от Лувра нашли сломанную корону жены императора Наполеона III.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подчеркнул, что злоумышленникам удалось совершить преступление всего за семь минут.

Еще по теме
Десятки людей отравились в Улан‑Уде едой из магазина
Дети в Кузбассе провалились в канализацию и погибли
Срочник открыл огонь по сослуживцам в Подмосковье
Массовые поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае прекращены
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что находится под Россией с обратной стороны Земли
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Сибирская магнитная аномалия внезапно увеличилась
Власти Алтая начали поиск строителя перевала Кату-Ярык
Обсуждение (0)
Картина дня
СМИ узнали о требовании Путина к Украине в разговоре с Трампом
Злоумышленники в масках ограбили Лувр за семь минут
Россия и Украине договорились о перемирии ради ЗАЭС
Медведеву показали новое оружие на полигоне Капустин Яр
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Нарышкин рассказал о «глобальной партии войны» в Европе
32
Эксперты оценили последствия передачи Украине ракет Tomahawk
19
Экс-мэр Новосибирска восхитился курортом в Северной Корее
18
Германия призвала Венгрию арестовать Путина
17
Генсек НАТО рассказал анекдот про Lada и холодильник