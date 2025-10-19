НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп не будет поставлять оружие Киеву в ущерб интересам США

Источник:
РИА Новости
213 2
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что не может подвергать опасности Соединенные Штаты, поставляя Украине оружие в ущерб американских интересов.

Ранее Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским отказался передавать Киеву крылатые ракеты Tomahawk.

«Мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать… Я не могу подвергать опасности Соединённые Штаты», — приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные им в эфире телеканала Fox News.

Президент США выразил уверенность в том, что сможет добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Я думаю, мы сможем урегулировать ситуацию с Россией. Это непросто. Есть война, но есть и великолепный потенциал для торговли», — отметил Трамп.

Американский лидер также вновь указал на свои «хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным.

Еще по теме
Министр обороны Швеции призвал Европу перейти «в режим войны»
Почему Трамп всегда оранжевый
Россия и Украине договорились о перемирии ради ЗАЭС
Миллионы американцев вышли на протесты против Трампа
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Сибирская магнитная аномалия внезапно увеличилась
Власти Алтая начали поиск строителя перевала Кату-Ярык
Стояние на Угре: как Русь избавилась от монголо-татарского ига
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Нарышкин рассказал о «глобальной партии войны» в Европе
32
Эксперты оценили последствия передачи Украине ракет Tomahawk
18
Германия призвала Венгрию арестовать Путина
17
Генсек НАТО рассказал анекдот про Lada и холодильник
16
Российский министр напомнил о готовящих пищу на открытом огне