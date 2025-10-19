Трамп не будет поставлять оружие Киеву в ущерб интересам США

Президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что не может подвергать опасности Соединенные Штаты, поставляя Украине оружие в ущерб американских интересов.

Ранее Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским отказался передавать Киеву крылатые ракеты Tomahawk.

«Мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать… Я не могу подвергать опасности Соединённые Штаты», — приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные им в эфире телеканала Fox News.

Президент США выразил уверенность в том, что сможет добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Я думаю, мы сможем урегулировать ситуацию с Россией. Это непросто. Есть война, но есть и великолепный потенциал для торговли», — отметил Трамп.

Американский лидер также вновь указал на свои «хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным.