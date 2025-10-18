Дети в Кузбассе провалились в канализацию и погибли

Двое десятилетних мальчиков погибли, утонув в канализационном коллекторе в городе Прокопьевске Кемеровской области, сообщила пресс-служба СК России по региону.

«Дети находились без присмотра взрослых на территории бывшей колбасной фабрики вблизи улицы Терентьевской, где провалились под лед в заполненное водой подземное сооружение, частично закрытое бетонными плитами», — говорится в сообщении.

Третий ребенок, бывший с ними, ушел за помощью, однако спасти мальчиков не удалось. Прибывшие спасатели извлекли из воды тела несовершеннолетних без признаков жизни, отметило ведомство.

По данному факту в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).