Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов

Источник:
«Прайм»
Финляндия из-за прекращения импорта российской древесины решила «наказать» Москву вырубкой собственных лесов. Официальный Хельсинки также потребовал от властей ЕС разрешения не соблюдать нормы по снижению выбросов углерода.

Продукты из древесины значимы для финского экспорта. До 2022 года Финляндия ориентировалась на поставки из России. Так, в 2021 году экспорт российских лесоматериалов в эту страну превысил восемь миллионов кубометров, пишет «Прайм».

После введения санкций Хельсинки начал активно рубить собственные леса — в 2024 году было заготовлено почти 65 миллионов кубометров, что стало историческим рекордом. Однако такой подход критикует Евросоюз, для которого «зеленая повестка» в приоритете.

Европейские власти рассматривали финские леса в качестве надежного поглотителя углерода. Но при нынешних темпах вырубки Финляндия не сможет достичь целевых показателей по сокращению выбросов CO2, отмечают эксперты.

Таким образом, «наказывая» санкциями Россию, Хельсинки «торпедирует» европейские планы по снижению эмиссии CO2. Кроме этого, возникают долгосрочные риски для экологии — вырубка последних лесов в Европе может повысить темпы глобального потепления в регионе.

