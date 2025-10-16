НАВЕРХ
Сибирская магнитная аномалия внезапно увеличилась

Источник:
Physics of the Earth and Planetary Interiors
Планета Земля
Фото: © NASA

Магнитное поле Земли над Сибирью за последние 11 лет резко усилилось, выяснили специалисты Европейского космического агентства (ESA). Аномальная зона выросла почти до размеров Гренландии.

Данные были получены в ходе спутниковой миссии Swarm, которая отслеживает магнитные изменения планеты. Результаты были опубликованы в журнале Physics of the Earth and Planetary Interiors.

По оценкам исследователей, изменения связаны с движениями жидкого железного ядра планеты, которое генерирует магнитное поле Земли. Оно защищает поверхность от космической радиации, однако само поле неоднородно и нестабильно.

Площадь Сибирской магнитной аномалии увеличилась примерно на 0,42% поверхности Земли. При этом на планете есть еще две подобные зоны — если канадская быстро сокращается, то Южно-Атлантическая аномалия также продолжает расти.

По оценкам ученых, наблюдаемые глубинные процессы заставляют северный магнитный полюс постепенно смещаться в сторону Сибири. В перспективе это будет влиять на точность компасных измерений и навигационные системы.

Чем грозит смещение северного магнитного полюса в Россию
Наука #Наука
