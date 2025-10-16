Сибирская магнитная аномалия внезапно увеличилась

Магнитное поле Земли над Сибирью за последние 11 лет резко усилилось, выяснили специалисты Европейского космического агентства (ESA). Аномальная зона выросла почти до размеров Гренландии.

Данные были получены в ходе спутниковой миссии Swarm, которая отслеживает магнитные изменения планеты. Результаты были опубликованы в журнале Physics of the Earth and Planetary Interiors.

По оценкам исследователей, изменения связаны с движениями жидкого железного ядра планеты, которое генерирует магнитное поле Земли. Оно защищает поверхность от космической радиации, однако само поле неоднородно и нестабильно.

Площадь Сибирской магнитной аномалии увеличилась примерно на 0,42% поверхности Земли. При этом на планете есть еще две подобные зоны — если канадская быстро сокращается, то Южно-Атлантическая аномалия также продолжает расти.

По оценкам ученых, наблюдаемые глубинные процессы заставляют северный магнитный полюс постепенно смещаться в сторону Сибири. В перспективе это будет влиять на точность компасных измерений и навигационные системы.