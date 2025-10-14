НАВЕРХ
Лукашенко анонсировал «большую сделку» с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки заявил, что готов к заключению «большой сделки» с администрацией президента США Дональда Трампа.

«Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов — наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Президент Белоруссии поручил выработать алгоритм развития белорусско-американских отношений на перспективу с учетом «наметившегося прогресса». Он также призвал определить свои приоритеты в этом вопросе и красные линии.

«Важно учитывать, чтобы наши действия ни в коем случае не нанесли вред не только белорусско-российским, но и белорусско-китайским отношениям, а также нашим обязательствам перед другими дружественными странами», — подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко в сентябре встречался с представителем президента США Джоном Коулом в Минске. Во время переговоров стало известно, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа», а также хотят возобновить работу посольство в Минске.

Политика
