Власти задумались об отсрочке повышения утильсбора

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу оперативно рассмотреть возможность отсрочки введения нового механизма расчета утильсбора на легковые автомобили, сообщил секретариат Мантурова.

Новые правила хотят ввести с 1 ноября. Предполагается, что базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность будет определяться по прогрессивной шкале с использованием коэффициентов. При их принятии ставки для авто самого популярного класса от 1,0 до 2,0 литров для юрлиц повысились бы на сумму от 650 тысяч до 2,7 миллиона рублей.

Многие сделки по оплате машин, подпадающих под льготный коэффициент по уже действующим правилам, заключили после публикации проекта постановления. Из-за ажиотажа на пограничных пропускных пунктах образовались очереди, и сроки доставки авто могли вырасти на несколько недель.

Сенатор начал гонения на авто с правым рулем 

«Поскольку с форс-мажорной задержкой в доставке могли столкнуться и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях, необходимо проработать и представить варианты расширения переходного периода», — говорится в сообщении.

«Безусловно, мы приветствуем решение первого вице-премьера Мантурова направить проект повышения утильсбора на доработку, однако все будет зависеть от деталей. Мы очень надеемся, что проработка в Минпромторге затянется навсегда: выигравших от повышения в России не будет, будут только проигравшие», — написал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в телеграм-канале.

По его мнению, от повышения утильсбора проиграют «граждане, для которых все без исключения автомобили резко подорожают». Госбюджет потеряет доходы, потому что люди не смогут привезти автомобили.

