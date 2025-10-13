НАВЕРХ
Половина новосибирцев используют на работе нейросети

Источник:
Sibnet.ru
146 0

Более половины жителей Новосибирска (53%) используют нейросети для решения рабочих задач. Об этом свидетельствуют результаты исследования рекрутинг-платформы hh.ru.

Каждый пятый опрошенный (22%) сообщил, что пользуется ИИ регулярно, 31% респондентов делают это время от времени. Еще 19% поделились, что пока нейросети не применимы для решения их служебных задач, но хотели бы пользоваться ИИ-ассистентами в будущем.

За полный отказ от цифровых помощников на работе высказались лишь 7% респондентов.

Чаще всего за помощью нейросетей обращаются журналисты, рекламщики и пиарщики, работники сфер искусства и IT, а также представители среднего и высшего менеджмента. Реже всего ИИ применяют сотрудники, занятые в розничной торговле и индустрии гостеприимства.

Работодатели стали чаще требовать владение ИИ-инструментами

Исследование выявило зависимость активности использования нейросетей и возраста. Среди молодежи ИИ в работе применяют 70%, в возрастной группе 25-34 года – 67%, а среди тех, кто старше 50 лет – 40%.

Чаще всего искусственный интеллект применяют для поиска информации, редактирования и оптимизации текстов и генерации изображений. Главной мотивацией для использования ИИ-инструментов в работе является упрощение рутины и экономия времени.

Обсуждение (0)
