Новые правила въезда в Шенгенскую зону заработают для россиян

Sibnet.ru
Новые правила будут действовать с 12 октября для россиян, которые собираются въезжать в Шенгенскую зону, сообщил МИД России.

Правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование) при въезде гражданами третьих стран, в том числе России, прибывающих в страну с краткосрочными целями (до 90 дней).

Все страны Шенгенской зоны в течение шести месяцев должны перейти полностью на систему EES, предусматривающую сдачу биометрических данных. С 10 апреля 2026 года эта система заменит действующую процедуру ручного проставления штампов в паспортах.

Граждан третьих стран, обладающих видом на жительство в странах Шенгенской зоны, это правило не коснется. Для резидентов и граждан стран ЕС, а также обладателей долгосрочных шенгенских виз будут созданы отдельные очереди.

Сейчас в Шенгенскую зону входят 25 из 27 государств Евросоюза, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Их граждане могут беспрепятственно жить, работать и перемещаться по странам без пограничных проверок и таможенного контроля.

Жизнь #Туризм
