НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сиквел «Minecraft в кино» выйдет летом 2027 года

Источник:
Sibnet.ru
156 0
кадр из фильма "Minecraft в кино" (реж. Джаред Хесс)
Фото: © Warner Bros.

Студия Warner Bros. официально анонсировала продолжение кинохита «Minecraft в кино». Постер с двумя мотыгами и датой 23 июля 2027 года опубликован в соцсети X.

«Строим ландшафт. Увидимся в кинотеатрах!», – гласит подпись к анонсирующему постеру.

Сиквел выйдет через два года после премьеры оригинального фильма, собравшего в мировом прокате более 950 миллионов долларов при бюджете в 150 миллионов. Пост режиссера снова займет Джаред Хесс, а сценарий напишет соавтор первой части Крис Галетта, сообщает Variety.

«Minecraft в кино» рассказывал о группе неудачников, попавших в кубический мир через особый портал. Главные роли в картине исполнили Джек Блэк и Джейсон Момоа. Каст и детали сюжета продолжения пока держат в секрете.

Джордж Клуни анонсировал «14 друзей Оушена»

Игра Minecraft вышла осенью 2011 года и быстро завоевала популярность по всему миру. С 2014 года развитием проекта занимается Microsoft, купившая студию-разработчика Mojang за 2,5 миллиарда долларов. На текущий момент игра была продана тиражом более 350 миллионов копий на всех платформах.

Еще по теме
Джордж Клуни анонсировал «14 друзей Оушена»
Турецкий хитовый мультик «Кролик Момо» покажут в России
Каст «Схватки 2» могут пополнить Ди Каприо и другие звезды
Джеки Чан снимет новые «Доспехи бога» в Казахстане
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Онлайн-игры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Xiaomi 17 Pro Max стал самым мощным Android-смартфоном в мире
Путин заявил, что поставка Киеву Tomahawk разрушит связи с США
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
Кадыров стал дважды героем Чечни
Обсуждение (0)
Картина дня
Венесуэльская оппозиционерка увела премию мира у Дональда Трампа
Ограничить число собак и кошек в квартире предложили в Госдуме
Выживший после дрейфа в Охотском море ответит за гибель родных
Ким Чен Ын потрогал Shaman’а
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Топ комментариев

Uynachalnica

Комплекс имени себя - тут и добавить нечего.

Uynachalnica

От уровня ВУЗа и техникума плавно переходим к уровню ФЗУ. А в медицине фельдшера могут работать за врачей....

HAAN27

Нужно наградить пацана какой нибудь медалькой!!!

krasprol

Предлагаю ограничить бюджет "думы", сократить количество "думцев", а также их помощников,секретарей и...