Сиквел «Minecraft в кино» выйдет летом 2027 года

Студия Warner Bros. официально анонсировала продолжение кинохита «Minecraft в кино». Постер с двумя мотыгами и датой 23 июля 2027 года опубликован в соцсети X.

«Строим ландшафт. Увидимся в кинотеатрах!», – гласит подпись к анонсирующему постеру.

Сиквел выйдет через два года после премьеры оригинального фильма, собравшего в мировом прокате более 950 миллионов долларов при бюджете в 150 миллионов. Пост режиссера снова займет Джаред Хесс, а сценарий напишет соавтор первой части Крис Галетта, сообщает Variety.

«Minecraft в кино» рассказывал о группе неудачников, попавших в кубический мир через особый портал. Главные роли в картине исполнили Джек Блэк и Джейсон Момоа. Каст и детали сюжета продолжения пока держат в секрете.

Игра Minecraft вышла осенью 2011 года и быстро завоевала популярность по всему миру. С 2014 года развитием проекта занимается Microsoft, купившая студию-разработчика Mojang за 2,5 миллиарда долларов. На текущий момент игра была продана тиражом более 350 миллионов копий на всех платформах.