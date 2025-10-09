НАВЕРХ
Джордж Клуни анонсировал «14 друзей Оушена»

Источник:
Variety
0
кадр из фильма "Тринадцать друзей Оушена" (реж. Стивен Содерберг)
Фото: © Warner Bros.

Обладатель «Оскара» американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни рассказал о планах студии Warner Bros. снять «14 друзей Оушена» – продолжение популярной франшизы о команде профессиональных грабителей.

Клуни отметил, что пока проект находится на ранней стадии, но по одному из главных вопросов – бюджету картины одобрение студии уже получено, пишет Variety.

«Мы только что получили одобрение бюджета от Warner Bros. и пытаемся все подготовить. Пока это просто планирование. Съемки, вероятно, начнутся через девять-десять месяцев», — цитирует издание исполнителя роли Дэнни Оушена.

Актер добавил, что был бы счастлив снова поработать с Брэдом Питтом, Мэттом Деймоном, Доном Чидлом и Джулией Робертс над новой частью франшизы. 

Режиссером «14 друзей Оушена», по данным Variey, станет Дэвид Литч, снявший «Дэдпул 2», «Быстрее пули» и «Каскадеров».

Каст «Схватки 2» могут пополнить Ди Каприо и Драйвер

Оригинальная трилогия Стивена Содерберга о команде высококлассных грабителей стартовала в 2001 году с фильма «Одиннадцать друзей Оушена». Лента стала коммерческим хитом, собрав в мировом прокате более 450 миллионов долларов. За ней последовали два сиквела и один спин-офф «8 подруг Оушена».


