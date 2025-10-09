Спрос на стиральные порошки вырос на 32% в 2025 году

Потребление средства для стирки в России выросло на треть в январе-сентябре 2025 года. Наибольший рост продемонстрировали универсальные стиральные порошки, их продажи выросли в 2,2 раза год к году, подсчитали аналитики «Атол».

Продажи средств для стирки выросли на 32% в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков. При этом спрос на порошок для ручной стики сократился на 61% при росте стоимости на 18% (573 рубля).

Порошок для автоматической стирки увеличил объем продаж на 27%, подорожав всего на 3% (726 рублей). Спрос на гели для стирки вырос на 22%, а на капсулы — на 54%.

Среди дополнительных средств продажи больше всего увеличились у пятновыводителей — на 74%, а средняя цена выросла до 310 рублей (+5%). Кондиционер для белья покупали чаще на 35%, при средней цене 427 рублей (+13%). Отбеливатель подешевел на 1% до 368 рублей, а число продаж поднялось на 3%.