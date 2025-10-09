НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Спрос на стиральные порошки вырос на 32% в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
75 0

Потребление средства для стирки в России выросло на треть в январе-сентябре 2025 года. Наибольший рост продемонстрировали универсальные стиральные порошки, их продажи выросли в 2,2 раза год к году, подсчитали аналитики «Атол».

Продажи средств для стирки выросли на 32% в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков. При этом спрос на порошок для ручной стики сократился на 61% при росте стоимости на 18% (573 рубля).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКуриные яйца подешевели

Порошок для автоматической стирки увеличил объем продаж на 27%, подорожав всего на 3% (726 рублей). Спрос на гели для стирки вырос на 22%, а на капсулы — на 54%.

Среди дополнительных средств продажи больше всего увеличились у пятновыводителей — на 74%, а средняя цена выросла до 310 рублей (+5%). Кондиционер для белья покупали чаще на 35%, при средней цене 427 рублей (+13%). Отбеливатель подешевел на 1% до 368 рублей, а число продаж поднялось на 3%.

Еще по теме
Ограничить срок возврата денег на карту 24 часами призвали в Госдуме
Самозанятые могут лишиться налоговых льгот уже в 2026 году
Власти отреагировали на нехватку бензина в Новосибирске
Сеть АЗС в Новосибирске приостановила продажу бензина АИ-92
смотреть все
Экономика #Деньги #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава победившей в Чехии партии выступил против Украины
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
Xiaomi 17 Pro Max стал самым мощным Android-смартфоном в мире
Путин заявил, что поставка Киеву Tomahawk разрушит связи с США
Обсуждение (0)
Картина дня
Импульс саммита Путина и Трампа на Аляске исчерпан
Россия расторгла соглашение с США об утилизации плутония
Принят проект об обязательных отработках для выпускников медвузов
Адам Кадыров открыл спорткомплекс имени себя
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
31
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
22
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
21
Россияне высказали отношение к нытикам в соцсетях
18
Кремль навзал поставку Украине Tomahawk серьезной эскалацией
16
Страны Балтии сорвали переговоры Запада с Россией перед СВО