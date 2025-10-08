Госдума рассмотрит законодательную инициативу о скидках на обучение в вузах в зависимости от баллов ЕГЭ. Чем выше балл, тем ниже цена, говорится в пояснительной записке к документу.

Нововведение предложило Заксобрание Санкт-Петербурга. Инициаторы поясняют, что в последние несколько лет в сфере высшего образования сложилось две тенденции, «результат взаимодействия которых беспокоит сотни тысяч абитуриентов и их родителей по всей стране»:

реальное сокращение бюджетных мест, доступных для абитуриентов;

увеличение стоимости обучения темпами, опережающими инфляцию.

Таким образом, зачастую, сильные, но не добравшие баллов до «бюджета» абитуриенты, не могут получить высшее образование из-за его высокой стоимости. А слабые, но из состоятельных семей, имеют такую возможность на платной основе.

По мнению петербургских депутатов, «складывающаяся ситуация не справедлива». Стоимость обучения в образовательных организациях высшего образования должна быть дифференцирована исходя из полученных абитуриентом баллов единого государственного экзамена.

Чем выше балл, полученный абитуриентом при сдаче ЕГЭ, тем ниже должна быть для него стоимость обучения в вузе.

Когда перейдем на новую систему высшего образования