Госдума рассмотрит законодательную инициативу о скидках на обучение в вузах в зависимости от баллов ЕГЭ. Чем выше балл, тем ниже цена, говорится в пояснительной записке к документу.
Нововведение предложило Заксобрание Санкт-Петербурга. Инициаторы поясняют, что в последние несколько лет в сфере высшего образования сложилось две тенденции, «результат взаимодействия которых беспокоит сотни тысяч абитуриентов и их родителей по всей стране»:
- реальное сокращение бюджетных мест, доступных для абитуриентов;
- увеличение стоимости обучения темпами, опережающими инфляцию.
Таким образом, зачастую, сильные, но не добравшие баллов до «бюджета» абитуриенты, не могут получить высшее образование из-за его высокой стоимости. А слабые, но из состоятельных семей, имеют такую возможность на платной основе.
По мнению петербургских депутатов, «складывающаяся ситуация не справедлива». Стоимость обучения в образовательных организациях высшего образования должна быть дифференцирована исходя из полученных абитуриентом баллов единого государственного экзамена.Чем выше балл, полученный абитуриентом при сдаче ЕГЭ, тем ниже должна быть для него стоимость обучения в вузе.