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Определен срок перехода России на новую систему высшего образования

Источник:
РИА Новости
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Россия полностью перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

«Когда мы планируем системой высшего образования перейти на новую <…> модель? Общий ответ — это с 2027 года, вся система перейдет», — приводит РИА Новости слова Афанасьева, сказанные им на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Ведомство планирует внести соответствующий законопроект в четвертом квартале этого года. Кроме того, Минобрнауки хочет увеличить число вузов — участников пилотного проекта новой системы.

В 2022 году Россия отказалась от европейской Болонской системы образования: три-четыре года бакалавриата, два — магистратуры и три-четыре — аспирантуры.

Спустя год стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов. Новая модель предусматривает три уровня обучения:

  • базовое высшее образование (от пяти до шести лет);
  • специализированное высшее по программам магистратуры (от года до двух);
  • профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.

Эта система заменит современные бакалавриат и магистратуру.

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Жизнь #Образование
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