Психиатр развеяла миф об осенней депрессии

Новосибирский психиатр Наталья Глебашева развеяла миф об осенней депрессии, призвав не путать серьезное заболевание с обычной хандрой.

Специалист отметила, что в научных источниках нет терминов «осенняя» или «весенняя» депрессия, а то, что под ними подразумевается, является реакцией организма на внешние факторы и снижение выработки серотонина и мелатонина.

«Организм тратит больше энергии на сохранение тепла, расходует резервы на поддержание нормального самочувствия. А поскольку ресурсы ограничены, человек может почувствовать слабость, упадок сил, отчего снижается настроение», – цитирует Глебашеву пресс-служба новосибирского Минздрава.

Психологические факторы тоже играют роль в ухудшении настроения с приходом осени, говорит врач. Сезон отпусков позади, людям нужно возвращаться к рутине, носить теплые вещи, световой день сокращается — все это может вызывать стресс и тревогу. Но это также не имеет отношения к депрессии.

«Киническая депрессия как заболевание не зависит от времени года. В психиатрии тоже есть такой симптом как циклические изменения настроения, но они не всегда зависят от сезона. Перепады настроения больше зависят от внутренних процессов, происходящих в голове у человека», — отмечает эксперт.

Для профилактики осенней хандры врач рекомендует увеличить в рационе долю продуктов, богатых витаминами группы B, магнием и жирными кислотами, соблюдать режим и меньше пользоваться гаджетами, особенно перед сном.

Регулярная физическая активность на свежем воздухе тоже будет способствовать выработке эндорфинов и улучшению самочувствия.