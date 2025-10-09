НАВЕРХ
Психиатр развеяла миф об осенней депрессии

Источник:
Sibnet.ru
224 0
Заморозки
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирский психиатр Наталья Глебашева развеяла миф об осенней депрессии, призвав не путать серьезное заболевание с обычной хандрой.

Специалист отметила, что в научных источниках нет терминов «осенняя» или «весенняя» депрессия, а то, что под ними подразумевается, является реакцией организма на внешние факторы и снижение выработки серотонина и мелатонина.

«Организм тратит больше энергии на сохранение тепла, расходует резервы на поддержание нормального самочувствия. А поскольку ресурсы ограничены, человек может почувствовать слабость, упадок сил, отчего снижается настроение», – цитирует Глебашеву пресс-служба новосибирского Минздрава.

Психологические факторы тоже играют роль в ухудшении настроения с приходом осени, говорит врач. Сезон отпусков позади, людям нужно возвращаться к рутине, носить теплые вещи, световой день сокращается — все это может вызывать стресс и тревогу. Но это также не имеет отношения к депрессии.

«Киническая депрессия как заболевание не зависит от времени года. В психиатрии тоже есть такой симптом как циклические изменения настроения, но они не всегда зависят от сезона. Перепады настроения больше зависят от внутренних процессов, происходящих в голове у человека», — отмечает эксперт.

Для профилактики осенней хандры врач рекомендует увеличить в рационе долю продуктов, богатых витаминами группы B, магнием и жирными кислотами, соблюдать режим и меньше пользоваться гаджетами, особенно перед сном.

Регулярная физическая активность на свежем воздухе тоже будет способствовать выработке эндорфинов и улучшению самочувствия.

Жизнь #Здоровье
Топ комментариев

Uynachalnica

Может и ее обязать свое лечение оплачивать? А то не по скрепному получается, одних она пытается заставить...

Uynachalnica

Комплекс имени себя - тут и добавить нечего.

evgen17

Давайте обяжем таких крыс оплачивать хотя бы лечение онкологическим детям?

Uynachalnica

От уровня ВУЗа и техникума плавно переходим к уровню ФЗУ. А в медицине фельдшера могут работать за врачей....