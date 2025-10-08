НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд обязал корпорацию в США выплатить $966 млн за смерть пенсионерки

Источник:
The New York Times
150 1

Суд обязал компанию Johnson & Johnson (J&J) выплатить 966 миллионов долларов компенсации семье 88-летней пенсионерки из Калифорнии. Она умерла после использования фирменной детской присыпки на основе талька.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовые правила выдачи больничных листов

Женщина умерла в 2021 году от редкой формы рака. Ее родственники утверждают, что у пенсионерки развилась мезотелиома после использования производимой Johnson & Johnson детской присыпки на основе талька, в составе которой был асбест, пишет The New York Times.

Компенсация ущерба в этой сумме составляет 16 миллионов долларов, и 950 миллионов в виде штрафных санкций. Вице-президент Johnson & Johnson Эрик Хаас заявил о планах обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Компания отрицает наличие асбеста в составе детской присыпки. При этом она прекратила продажу товара, поскольку дело иск родственников пенсионерки уже не первый случай.

Мэрия выплатит 1 млн рублей покусанной девочке
Еще по теме
Пи Дидди отправится в тюрьму на четыре года
Уголовное дело против рэпера Гуфа о грабеже в Подмосковье прекращено
Суд признал Штенгелова экстремистом и изъял холдинг в 497 миллиардов
Продававшая поместье Элвиса Пресли мошенница получила срок
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава победившей в Чехии партии выступил против Украины
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
Путин заявил, что поставка Киеву Tomahawk разрушит связи с США
Россияне высказали отношение к нытикам в соцсетях
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин назвал опережающими темпы разработки нового оружия в России
Адам Кадыров открыл спорткомплекс имени себя
Цивилев призвал заменить уехавших айтишников ветеранами СВО
Матвиенко хочет заставить безработных платить за ОМС
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
28
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
25
Число пользователей Max выросло на 10 млн за месяц
22
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
21
Россияне высказали отношение к нытикам в соцсетях
18
Кремль навзал поставку Украине Tomahawk серьезной эскалацией