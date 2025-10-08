Суд обязал корпорацию в США выплатить $966 млн за смерть пенсионерки

Суд обязал компанию Johnson & Johnson (J&J) выплатить 966 миллионов долларов компенсации семье 88-летней пенсионерки из Калифорнии. Она умерла после использования фирменной детской присыпки на основе талька.

Женщина умерла в 2021 году от редкой формы рака. Ее родственники утверждают, что у пенсионерки развилась мезотелиома после использования производимой Johnson & Johnson детской присыпки на основе талька, в составе которой был асбест, пишет The New York Times.

Компенсация ущерба в этой сумме составляет 16 миллионов долларов, и 950 миллионов в виде штрафных санкций. Вице-президент Johnson & Johnson Эрик Хаас заявил о планах обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Компания отрицает наличие асбеста в составе детской присыпки. При этом она прекратила продажу товара, поскольку дело иск родственников пенсионерки уже не первый случай.