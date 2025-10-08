НАВЕРХ
Сертифицированы для России модели брендов Changan, Geely и Soueast

«Китайские автомобили»
Geely EX5 EM-i
Geely EX5 EM-i
Фото: © Geely

Сразу три кроссовера китайских автопроизводителей получили Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для России, следует из данных Росстандарта. Это модели Changan CS75 Plus четвертого поколения, Geely EX5 EM-i и Soueast S06.

Кроссовер Geely EX5 EM-i станет первой подключаемой гибридной моделью бренда. Модель оснащена 1,5-литровый атмосферным двигателем в 99 лошадиных сил, а также электромотором (218 лошадиных сил). Емкость батареи — 18,4 киловатт-часа, а общий запас хода по циклу WLTP составляет 940 километров. Привод – передний, пишут «Китайские автомобили».

Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus
Фото: ©Changan

Changan CS75 Plus четвертого поколения отличается массивной решеткой радиатора, крупными передними фарами. В салоне — блок из трех мониторов. Модель для российского рынка приобрела классические дверные ручки, большее число физических кнопок в салоне и пневмоупоры капота. Есть два вида двигателей: 1,5-литровый (181 лошадиная сила) и двухлитровый (235). Привод – передний или полный. 

Soueast S06
Soueast S06
Фото: © Soueast

Soueast S06 — это третья модель бренда в России, ее выпускает калининградский «Автотор». Машину отличает узкий блок светодиодных фар и крупная решетка радиатора. Два варианта моторов: 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 156 лошадиных сил со 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Второй — объемом 1,6 литра (197 лошадиных сил) с 7-ступенчатым «роботом».

