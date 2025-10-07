Сколько лет Путину: президент празднует день рождения

Президент России Владимир Путин 7 октября празднует день рождения. В 2025 году ему исполнилось 73 года. Глава государства обычно проводит свой день рождения за работой, не будет исключением и этот.

«Планы наверняка есть личные, конечно. День рождения есть день рождения. Но мне известно и о рабочих: ...во второй половине (дня) у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, сколько (связано) с рабочей повесткой дня», — сказал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что по традиции Путин получает поздравления от зарубежных коллег, в связи с этим в графике российского лидера запланировано много международных телефонных разговоров.

Единственный раз за годы работы на высших государственных постах Путин взял выходной на свой день рождения и улетел в сибирскую тайгу в 2014 году — за «300-400 километров от ближайшего жилья».

Песков также ответил на вопрос журналистов, как Путина поздравляют его внуки: «Внуки поздравляют дедушку так же, как всех дедушек поздравляют внуки: тепло и с любовью».

«Это мой день рождения, это не национальный праздник. Мне кажется, что преувеличивать значение этого события — нескромно», — отмечал Путин.

Что дарят Путину на день рождения

Какие подарки дарят президенту члены его семьи, никогда не сообщалось. Только в 2020 году Путин рассказывал, что внуки дарят ему поделки и рисунки.

Зато известно, какие подарки преподносят главе России его коллеги. В 2002 году президент Молдавии Владимир Воронин вручил Путину сувенирного хрустального крокодила, пояснив, что «крокодил — единственное животное, которое не сдает назад».

В 2017 году экс премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подарил Путину пододеяльник с ручной вышивкой. На изделии изображены Путин и Берлускони, пожимающие друг другу руки, на фоне собора Василия Блаженного и Колизея. В 2022 году президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил коллеге трактор «Беларус».

Один из самых необычных подарков Путин получил в 2008 году, когда занимал пост премьер-министра. Неизвестный даритель удивил его двухмесячным уссурийским тигренком.

О семье Путина

Когда родился Путин и где? Владимир Владимирович родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Его отец — участник Великой Отечественной войны, в 1950 годы работал на вагоностроительном заводе. Мать президента трудилась на одном из предприятий северной столицы, пережила блокаду Ленинграда. Дед по отцу был поваром в Горках.

Что еще известно о семье Путина? Официально — не очень много. Специалисты выяснили, что все предки российского президента, начиная с первой половины 17 века, жили на территории Тверской губернии и работали на селе.

Сейчас президент России официально разведен. Был женат с 1983 по 2013 год на Людмиле Шкребневой. В браке родились две дочери: Мария и Катерина. О том, что у него есть внуки, Путин рассказал в 2017 году. В 2025 он упомянул внучку, которая учит китайский язык.