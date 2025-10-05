НАВЕРХ
Красавица из Подмосковья стала «Мисс Россия — 2025»

Источник:
Sibnet.ru
Представительница Подмосковья 22-летняя Анастасия Венза завоевала титул «Мисс Россия — 2025», трансляция велась на сайте конкурса и в соцсети «ВКонтакте».

Новая мисс получила денежный приз в размере миллиона рублей, а также возможность принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в Таиланде в ноябре 2025 года.

«Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза
Фото: © кадр из трансляции конкурса «Мисс Россия — 2025» в соцсети «ВКонтакте»

Корона из белого золота с 203 жемчужинами, бриллиантами, сапфирами и рубинами, выдержанная в гамме российского триколора, перешла к девушке от «Мисс Россия — 2024» Валентины Алексеевой.

Венза учится в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Ее хобби верховая езда.

«Я целеустремленная и гармоничная личность, которая сочетает в себе профессиональный ум и знания медицины, спортивную дисциплину и физическую силу, а также природную красоту и уверенность», — так описала себя девушка в анкете для «Мисс Россия».

Титул «Вторая вице-мисс Россия — 2025» достался 20-летней Виктории Макаровой из Сестрорецка. Она учится гостиничному делу в Международном банковском институте им. А. Собчака и работает моделью, например, участвовала в закрытом показе Chanel во Вьетнаме.

«Вторая вице-мисс Россия — 2025» Виктория Макарова
Фото: © кадр из трансляции конкурса «Мисс Россия — 2025» в соцсети «ВКонтакте»

В анкете любимой книгой назвала роман Гончарова «Обломов». Он напоминает о том, что важна инициатива и дисциплина в работе над собой, а стабильный комфорт без действия ведет к упадку.

«Первой вице-мисс Россия — 2025» стала 20-летняя Алена Лесняк из Керчи. Она учится в магистратуре Российского технологического университета «МИРЭА» и собирается развиваться в качестве режиссера-постановщика конкурсов и фестивалей.

«Первая вице-мисс Россия — 2025» Алена Лесняк
Фото: © кадр из трансляции конкурса «Мисс Россия — 2025» в соцсети «ВКонтакте»

«Я — грид-герл, очень люблю путешествовать, заниматься спортом, работать с детьми в качестве режиссёра-постановщика конкурсов и фестивалей, передавая свой опыт и знания, чувствую, что делаю что-то значимое для общества», — представила себя Лесняк в визитке.

«Мисс Россия — 2025» собрал 50 финалисток из 90 тысяч кандидаток со всей страны. В супер-финал вышли 20 девушек. Чтобы претендовать на корону «Мисс Россия», нужно соответствовать строгому стандарту: возраст 18–23 года, рост от 173 сантиметров, отсутствие татуировок, мужей и детей.

Обсуждение (1)
