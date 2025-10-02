НАВЕРХ
Уголовное дело против рэпера Гуфа о грабеже в Подмосковье прекращено

ТАСС
Фото: Alina Platonova / CC SA 1.0

Полицейские прекратили уголовное преследование рэпера Гуфа (Алексея Долматова) по уголовному делу о грабеже в Подмосковье в октябре 2024 года. Они убедились, что музыкант не был зачинщиком потасовки.

«Версия Гуфа и его защиты нашла свое подтверждение — музыкант не был зачинщиком потасовки, а по результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшего его доводы о степени тяжести вреда здоровью не подтвердились», — пишет ТАСС со ссылкой на полицию.

По данным следствия, во время отдыха в сауне в подмосковной Апрелевке у Гуфа и его товарища произошел конфликт с администратором, которая хотела внести в счет гостей штраф за курение в помещении. Когда посетители отказались платить, менеджер вызвала знакомого полицейского.

Полицейский приехал в сауну и стал с угрозами требовать посетителей оплатить штраф. При этом силовик проводил аудио- и видеозапись, что опровергает его доводы и подтверждает версию следствия — в сауне он оказался не случайно и спровоцировал конфликт, считает следствие. 

Уголовное дело о грабеже против Гуфа возбудили на основании заявления полицейского, также был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Силовик утверждал, что Гуф ударил его по голове и отобрал телефон.

РКН заблокировал три песни Гуфа из альбома «Город дорог»
