РКН заблокировал три песни Гуфа с дебютного альбома «Город дорог»

Роскомнадзор (РКН) заблокировал на музыкальных стримингах три трека рэпера Гуфа (Алекскей Долматов) с его дебютного альбома «Город дорог», сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«На данный момент уже три песни внесены в реестр запрещенных сайтов в связи с пропагандой запрещенных веществ», — написала Мизулина в своем телеграм-канале со ссылкой на РКН.

Речь идет о треках «Кто как играет», «Три нити» и «Новости», которые теперь невозможно послушать ни на российских стримингах: Яндекс, VK, МТС, Звук, ни на зарубежных Spotify и Apple Music. При этом только на Яндекс.Музыке эти песни остались в трек-листе альбома, однако при попытке их воспроизвести появляется надпись: «Трек недоступен по требования Роскомнадзора».

Пост с претензиями к альбому «Город дорог» Мизулина опубликовала 7 августа. Со ссылкой на подписчиков, она сообщила, что минимум в половине треков с пластинки содержится «откровенная пропаганда наркотиков», приложив «скрины» текстов двух песен: «Кто как играет» и «Мутная». Последняя пока не попала в список заблокированных.



