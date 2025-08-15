НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

РКН заблокировал три песни Гуфа с дебютного альбома «Город дорог»

Источник:
Sibnet.ru
165 0

Роскомнадзор (РКН) заблокировал на музыкальных стримингах три трека рэпера Гуфа (Алекскей Долматов) с его дебютного альбома «Город дорог», сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«На данный момент уже три песни внесены в реестр запрещенных сайтов в связи с пропагандой запрещенных веществ», — написала Мизулина в своем телеграм-канале со ссылкой на РКН.

Речь идет о треках «Кто как играет», «Три нити» и «Новости», которые теперь невозможно послушать ни на российских стримингах: Яндекс, VK, МТС, Звук, ни на зарубежных Spotify и Apple Music. При этом только на Яндекс.Музыке эти песни остались в трек-листе альбома, однако при попытке их воспроизвести появляется надпись: «Трек недоступен по требования Роскомнадзора».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРКН заблокировал трек Гуфа, Ноггано и АК-47 «Тем, кто с нами»

Пост с претензиями к альбому «Город дорог» Мизулина опубликовала 7 августа. Со ссылкой на подписчиков, она сообщила, что минимум в половине треков с пластинки содержится «откровенная пропаганда наркотиков», приложив «скрины» текстов двух песен: «Кто как играет» и «Мутная». Последняя пока не попала в список заблокированных.


Еще по теме
Мизулина заинтересовалась альбомом Гуфа «Город дорог»
Подтанцовка Булановой прославилась в Сети
Суд не отпустил P Diddy из‑под стражи под залог в $50 млн
Миллиардер купит первый альбом Гуфа, чтобы удалить его
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Музыка #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
Европа потребовала от России прекращения огня
Адам Кадыров станцевал лезгинку
Кадыров пофилософствовал об истинной ценности жизни
Обсуждение (0)
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Самое обсуждаемое
57
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
29
Российская армия отработает применение ядерного оружия
24
Украина и Европа потребовали от России прекращения огня
18
Медведев рассказал о боевиках из наркокартелей в рядах ВСУ
17
ВСУ стали жаловаться на атаки российских Су‑57