РКН заблокировал трек Гуфа, Ноггано и АК-47 «Тем, кто с нами»

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к треку «Тем, кто с нами» рэп-исполнителей Гуфа, Ноггано и АК-47 из-за наличия в нем информации о способах изготовления и использования запрещенных веществ.

Песня была внесена в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД России, которое признало композицию запрещенной.

«В нем (треке) содержится информация о способах незаконного изготовления, разработки и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров. В связи с этим Роскомнадзор уведомил интернет-ресурсы о необходимости ограничения доступа к треку», – цитирует сообщение РКН агентство ТАСС.

Сейчас песня недоступна как на российских музыкальных стримингах: Яндекс.Музыка, Сбер Звук, МТС музыка, так и на зарубежном Spotify, официально ушедшем из России в 2022 году.

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Трек «Тем, кто с нами» вышел в 2010 году на альбоме «МегаPolice» уральского рэп-дуэта АК-47. Пластинка выпущена лейблом Gazgolder, одним из владельцев которого является Василий Вакуленко (Баста). Последний под псевдонимом Ноггано записал для заблокированного трека один из куплетов и исполнил припев песни.