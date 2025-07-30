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Баста и Гуф презентуют второй альбом в Лужниках

Источник:
Sibnet.ru
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рэперы Баста и Гуф
Фото: © страница Басты в VK

Российские рэп-исполнители Баста (Василий Вакуленко) и Гуф (Алексей Долматов) анонсировали презентацию своего второго совместного альбома. Для концертной премьеры нового материала артисты выбрали одну из самых больших в стране концертных площадок – стадион «Лужники».

Выступление, которое на сайте «Лужников» уже называют главным музыкальным событием года, пройдет 28 августа 2026 года. Помимо треков с нового альбома, зрители услышат и песни с первой пластинки.

О работе над вторым совместным альбомом артисты заявили в 2024 году, и сейчас работа над ним продолжается. Первый альбом с лаконичным названием «Баста/Гуф» вышел в ноябре 2010 года и стал одним из самых успешных релизов в истории российского хип-хопа.

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«Мы не рассчитывали, что наш первый альбом станет культовым. Сделали его буквально за месяц. Тему задавал Вася. Он говорил, что у него есть куплет и припев, дальше я ехал домой и как школьник делал домашнее задание», — рассказывал Гуф в интервью ютуб-каналу «Вписка».

Летом 2025 года Гуф принял участие в двух концертах Басты в «Лужниках», которые посетили 144 тысячи человек.

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