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Баста поставит мюзикл «Любовь без памяти» по своим песням

Источник:
Sibnet.ru
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Рэпер Баста (Василий Вакуленко)
Фото: © GAZ

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) представит мюзикл «Любовь без памяти», в основу которого легли события жизни и популярные песни музыканта, сообщили создатели шоу.

«Это спектакль о любви и вере в мечту вопреки преградам, сюжет которого отсылает к творческому пути Басты», — сообщается на сайте проекта.

В мюзикле прозвучат специально написанные и оригинальные или доработанные к спектаклю хиты Басты и Ноггано (еще одно альтер-эго Вакуленко), ставшие суперпопулярными и покорившие музыкальные чарты: «Любовь без памяти», «Сансара», «Кинолента», «Жульбаны», «Медлячок», Russian Paradise, «На заре», «Моя игра» и многие другие.

Режиссером мюзикла стал трехкратный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. Это его вторая совместная работа с Вакуленко после муздрамы «Маяковский».

«Мы узнаем себя в песнях, проживаем с ними самые разные этапы. Песни становятся саундтреками нашей жизни и объединяют людей. Люди причастны к этой музыке, настроению, текстам. Это уже не только моя, а наша общая история. В мюзикле мы рассказали о пути человека, который идет к своей мечте. Мне кажется, многие узнают в нем себя», — сказал Вакуленко о мюзикле.

Сюжет спектакля отсылает к творческому пути Басты. Молодой музыкант Саша переезжает в Москву из Ростова-на-Дону в надежде пробиться в музыкальную индустрию. Он встречает студентку Катю, которая вскоре должна уехать на учебу в Париж. На пути влюбленных ждут интриги и трудности.

Премьера мюзикла «Любовь без памяти» состоится 5 октября в концертном зале «Вегас Сити Холл».

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Топ комментариев

pepelmetal

А что случились? Недавно же славаокраине кричал😂

ben2005

Сам к Зеленскому на поклон ездил, а теперь мипа захотел.

Evgen_26

"Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми в Румынии"точно посол мира, надо приглашать

жизнилюб

какой марс..спуститесь с него..как живёт народ в стране...,а они марс.....(мультики)