Новосибирский чиновник погиб на охоте

Глава администрации Ленинского района Новосибирска Александр Гриб
Фото: © пресс-центр мэрии Новосибирска

Глава администрации Ленинского района Новосибирска Александр Гриб погиб на охоте в среду, 1 октября, сообщило СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 1 октября 2025 года в лесном массиве в Доволенском районе Новосибирской области. Обстоятельства смерти чиновника устанавливаются.

«Погиб во время охоты, туда сейчас все поехали, сезон. Сначала думали, что инсульт, потом обнаружили пулевое отверстие маленькое. Был выстрел, скончался от ранения», — уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Эта новость потрясла всех нас — его коллег в администрации района и мэрии города. <…> Он успешно управлял самым большим районом Новосибирска по числу жителей», — написал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в телеграм-канале.

Александру Грибу исполнилось бы 60 лет. Он возглавлял Ленинский район с 2019 года. До этого работал на различных должностях на промышленных предприятиях г. Новосибирска.

ЧП #Происшествия #Новосибирск
