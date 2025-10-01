Первый призыв с электронными повестками стартовал в России

Осенний призыв на срочную военную службу стартовал в России. Это первая призывная кампания, в ходе которой будут массово вручаться электронные повестки и полноценно заработает реестр воинского учета. И, скорее всего, она будет последней сезонной. Госдума рассматривает закон о круглогодичном призыве.
Осенний призыв в армию традиционно начинается 1 октября. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин.«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе <…> в количестве 135 тысяч человек», — сказано в указе президента.
Вслед за указом президента вышел приказ министра обороны России Андрея Белоусова, согласно которому в запас будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, чей срок военной службы по призыву истек.
Повестки и реестр воинского учета
Осенью 2025 года призывники впервые начнут в массовом порядке получать электронные повестки, сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский.
«Для оповещения призывников будут применяться электронные повестки. Информация об их направлении вносится в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток», — пояснил он.
По словам Цимлянского, наряду с электронными станут направляться и бумажные повестки: они остаются юридически значимыми. Но будут и регионы-исключения. В Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и Москве в качестве эксперимента будут только электронные повестки.
С мая 2025 года в России начал функционировать единый реестр воинского учета — портал «реестрповесток.рф». В нем содержатся личные данные гражданина, указан военкомат, на учете которого он состоит, а также приведена информация о том, есть ли выписанные на его имя повестки и применены ли в его отношении временные ограничения.
С помощью сервиса призывники могут проверять, не приходили ли повестки на их имя, а работодатели — запрашивать необходимые сведения о сотрудниках.
Как вручаются повестки
Уведомление о направлении электронной повестки появится в личном кабинете призывника на портале «Госуслуги». Повестка будет считаться автоматически врученной по истечении семи дней с даты размещения в реестре воинского учета. Для этого необязателен личный контакт и прямое согласие молодого человека. Также не имеет значение, есть ли у призывника аккаунт на «Госуслугах».
Бумажные повестки будут вручаться по традиционной схеме. Их выдают лично под подпись по месту жительства, учебы или работы. Помимо этого, действует доставка заказным письмом.
В случае неявки в военкомат по повестке через 20 дней вводятся временные ограничения. К ним относятся запреты на получение кредитов, управление и регистрацию автомобиля, распоряжение имуществом, а также на регистрацию в статусе самозанятого или индивидуального предпринимателя.
Кого призовут
Призыву на военную службу осенью 2025 года подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Ранее верхний возрастной предел составлял 27 лет. Молодые люди, которым 27 и более лет исполнилось в 2023 году, призыву не подлежат.
В этом году действует новое правило: решение о призыве сохраняет силу в течение года. Это значит, что даже если молодого человека не отправили в армию осенью, его могут призвать в течение следующих 12 месяцев.
Круглогодичный призыв
Осенний призыв 2025 года, по всей видимости, последний сезонный. Госдума уже приняла в первом законопроект о круглогодичном призыве — с 1 января по 31 декабря.
Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.
При этом фактическая отправка призывников для прохождения военной службы, как и раньше, будет осуществляться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
По мнению авторов законопроекта, это позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты.
«Мы одновременно предоставляем больше возможностей для самих призывников, чтобы они решали свои задачи и вопросы, и упорядочиваем работу военных комиссариатов. У них не будет вот этой штурмовщины и авралов каждые полгода. Они спокойно в течение года будут работать», — сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.