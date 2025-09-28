НАВЕРХ
Общественница предложила «резервацию индейцев» на Байкале

Фото: © Олеся Чистякова

Создание резервации по примеру индейской могло бы улучшить положение жителей многих населенных пунктов в районах, прилегающих к Байкалу, заявила член общественного совета представителей байкальских районов при главе Бурятии Галина Арсеньева.

В такой резервации государство могло бы платить местным жителям за проживание, а они бы поддерживали чистоту озера и убирали мусор, сказала Арсеньева в интервью РБК.

«Никто не будет так бережно относиться к Байкалу, как это делает местное население», — подчеркнула она.

Так Арсеньева представляет решение «байкальской правовой аномалией», когда из-за особого охранного статуса озера в этой зоне запрещена частная собственность, там нельзя отремонтировать и построить новые дороги, построить очистные сооружения, селезащиту, расширить кладбища.

По данным общественницы, то касается почти 140 тысяч человек в Иркутской области и Бурятии. По ее словам, это приводит к оттоку местного населения.

Политика #Россия #Общество #Бурятия
Обсуждение (4)
Топ комментариев

vad7958

Для себя любимых народных денег не жаль,а т. Сталин за это сажал...

Grossmeister38rus

пусть лучше скажет про повышения НДС

Twilight88

🤣Ну и сказочник, будто все в бункерах сидят и не знают что происходит

Uynachalnica

Ну а как иначе, будут и далее ручки закупать "для поддержки военнослужащих".