Общественница предложила «резервацию индейцев» на Байкале

Создание резервации по примеру индейской могло бы улучшить положение жителей многих населенных пунктов в районах, прилегающих к Байкалу, заявила член общественного совета представителей байкальских районов при главе Бурятии Галина Арсеньева.

В такой резервации государство могло бы платить местным жителям за проживание, а они бы поддерживали чистоту озера и убирали мусор, сказала Арсеньева в интервью РБК.

«Никто не будет так бережно относиться к Байкалу, как это делает местное население», — подчеркнула она.

Так Арсеньева представляет решение «байкальской правовой аномалией», когда из-за особого охранного статуса озера в этой зоне запрещена частная собственность, там нельзя отремонтировать и построить новые дороги, построить очистные сооружения, селезащиту, расширить кладбища.

По данным общественницы, то касается почти 140 тысяч человек в Иркутской области и Бурятии. По ее словам, это приводит к оттоку местного населения.