НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров предостерег Украину от попыток «состряпать провокацию»

Источник:
Sibnet.ru
240 5
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Фото: © МИД РФ

Россия осведомлена о попытках Украины «состряпать провокации», в Киеве в случае реализации таких планов серьезно пожалеют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«У нас и военная разведка работает, и Служба внешней разведки периодически показывает истинное лицо тех, кто пытается такие провокации состряпать. Какой будет ответ, думаю, сейчас гадать не очень перспективно, но ответ на подобного рода вещи, тем более, если они начнут какие-то физические шаги предпринимать, то они об этом очень серьезно пожалеют», — сказал Лавров.

Киевские власти планируют устроить провокации в странах НАТО под ложным флагом, чтобы обвинить в этом Россию, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

План Киева состоит в том, чтобы отремонтировать несколько сбитых или перехваченных беспилотников, а затем оснастить их боевым поражающим элементом и направить управляемые украинскими специалистами БПЛА под видом «российских дронов» на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии.

Еще по теме
Пророссийские и прозападные силы столкнутся на выборах в Молдавии
Эксперт рассказал, как Трамп подтолкнул Украину к самоубийству
Трамп допустил снятие ограничений на удары вглубь России
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Армия России нанесла удар возмездия за атаку на Крым
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили масштабное обновление
Трамп заявил о возможности Украины вернуть все территории
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
30
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
24
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
23
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны
22
Умер находившийся в коме режиссер Тигран Кеосаян
15
Управление президента купило 120 ручек на 8 млн рублей