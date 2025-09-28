Россия осведомлена о попытках Украины «состряпать провокации», в Киеве в случае реализации таких планов серьезно пожалеют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«У нас и военная разведка работает, и Служба внешней разведки периодически показывает истинное лицо тех, кто пытается такие провокации состряпать. Какой будет ответ, думаю, сейчас гадать не очень перспективно, но ответ на подобного рода вещи, тем более, если они начнут какие-то физические шаги предпринимать, то они об этом очень серьезно пожалеют», — сказал Лавров.

Киевские власти планируют устроить провокации в странах НАТО под ложным флагом, чтобы обвинить в этом Россию, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

План Киева состоит в том, чтобы отремонтировать несколько сбитых или перехваченных беспилотников, а затем оснастить их боевым поражающим элементом и направить управляемые украинскими специалистами БПЛА под видом «российских дронов» на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии.