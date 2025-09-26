НАВЕРХ
«Вольга» показала дублированный тизер «Возвращения в Сайлент Хилл»

Кинопрокатная компания «Вольга» представила дублированный тизер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл», российская премьера которого состоится раньше мировой.

По сюжету картины, главный герой Джеймс Сандерленд получает письмо от своей погибшей жены. В нем она его просит его вернуться в городок Сайлент Хилл, полный чудовищных существ и мрачных тайн.

Режиссером картины стал Кристоф Ган, работавший над первой экранизацией «Сайлент Хилла», вышедшей в 2006 году. Его новая работа основана на второй части игровой серии Silent Hill, признанной одной из лучших игр всех времен.

«Я воспринимал первый фильм как хоррор-оперу — очень масштабную, с большими декорациями и сложными съемками при помощи операторских кранов. Здесь же мы активно использовали дроны и ручные камеры даже для сцен, которые технически вполне можно было бы снять с помощью операторских тележек. Но мы выбрали иной путь, и результат получился совсем другим», — цитирует режиссера пресс-служба «Вольги».

«Возвращение в Сайлент Хилл» выйдет в российских кинотеатрах 22 января 2026 года, на день раньше мировой премьеры.

