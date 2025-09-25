НАВЕРХ
«Хроники русской революции» получили дату выхода

Источник:
Кинопоиск
Фото: © Start

Многосерийный фильм Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» начнет выходить с 10 октября, сообщила пресс-служба Кинопоиска.

Зрителей ждут 16 серий, рассказывающих о событиях в Российской империи с 1905 по 1924 годы через историю офицера Михаила Прохорова.

«Хроники русской революции» называют самой масштабной работой Кончаловского. В сериале более 350 персонажей, 157 из которых — реально существовавшие люди: Николай II, Владимир Ленин, Максим Горький, Григорий Распутин, Петр Столыпин и другие.

«Этот фильм — попытка что-то понять про Россию, про тех, кто двигал революцию, про тех, кого она смела. Мне очень важно, чтобы исторические личности в этой картине вызывали эмоциональный отклик: не император или Ленин как вождь и трибун, а просто люди со слабостями, с претензиями, с надеждами», — цитирует режиссера пресс-служба Кинопоиска.

Главные роли исполнили Юра Борисов, Никита Ефремов, Юлия Высоцкая, Евгений Ткачук, Никита Каратаев и Александр Мизев. 

В день премьеры в онлайн-кинотеатре Start появятся сразу четыре серии. Также сериал можно будет посмотреть на телеканале «Россия» и сервисе Кинопоиск в подписке Плюс с Амедиатекой.

