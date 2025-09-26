АЗС в регионах стали ограничивать отпуск бензина

АЗС в одних регионах начали ограничивать отпуск бензина, в других торгуют одним дизельным топливом, рассказали участники рынка, отметив, что такая ситуация сложилась в западных и южных регионах России.

Основная причина — экономическая, рассказал «Российской газете» эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он обратил внимание, что дефицита бензина в стране нет, отсутствует он лишь на некоторых заправках в отдельно взятых регионах.

«Все заправки, которые ограничивают сегодня продажи бензина, — это независимые АЗС. То есть компании, владеющие ими, продают бензин, который покупают на бирже. И покупают они его сейчас по высокой цене, поскольку на бирже цена выросла», — пояснил эксперт.

Помимо них, уточнил он, есть еще вертикально интегрированные компании. Они сами добывают и перерабатывают топливо. Затем их же нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) продают его напрямую своим сетям АЗС. На таких АЗС нет проблем с отпуском бензина.

Доцент Финуниверситета Михаил Хачатурян отметил, что отпуск бензина снижается также из-за достаточно высокой активности атак украинских беспилотников на инфраструктуру российских НПЗ.

«Несмотря на то что эти атаки успешно отражаются, обломки беспилотников периодически повреждают инфраструктуру НПЗ, что приводит к увеличению объема и числа работ по устранению последствий атак», — объяснил эксперт.