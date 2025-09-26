НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

АЗС в регионах стали ограничивать отпуск бензина

Источник:
«Российская газета»
302 5

АЗС в одних регионах начали ограничивать отпуск бензина, в других торгуют одним дизельным топливом, рассказали участники рынка, отметив, что такая ситуация сложилась в западных и южных регионах России.

Основная причина — экономическая, рассказал «Российской газете» эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он обратил внимание, что дефицита бензина в стране нет, отсутствует он лишь на некоторых заправках в отдельно взятых регионах.

«Все заправки, которые ограничивают сегодня продажи бензина, — это независимые АЗС. То есть компании, владеющие ими, продают бензин, который покупают на бирже. И покупают они его сейчас по высокой цене, поскольку на бирже цена выросла», — пояснил эксперт. 

Помимо них, уточнил он, есть еще вертикально интегрированные компании. Они сами добывают и перерабатывают топливо. Затем их же нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) продают его напрямую своим сетям АЗС. На таких АЗС нет проблем с отпуском бензина.

Доцент Финуниверситета Михаил Хачатурян отметил, что отпуск бензина снижается также из-за достаточно высокой активности атак украинских беспилотников на инфраструктуру российских НПЗ.

«Несмотря на то что эти атаки успешно отражаются, обломки беспилотников периодически повреждают инфраструктуру НПЗ, что приводит к увеличению объема и числа работ по устранению последствий атак», — объяснил эксперт.

Продажи молочных в России упали изза роста цен
Еще по теме
Выручка угольщиков рухнет до минимума за пять лет
Евросоюз определился со сроком полного отказа от российского газа
Россия добилась позиции основного поставщика угля в Южную Корею
Евросоюз назвал сроки отказа от российского газа
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Центробанк увидел «очень высокий» рост зарплат
Армия России нанесла удар возмездия за атаку на Крым
Обсуждение (5)
Картина дня
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
Меркель назвала распад СССР «счастьем всей жизни»
Умер находившийся в коме режиссер Тигран Кеосаян
Эмоциональный разговор Дональда и Мелании Трамп сняли на видео
О самом главном
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

Могут позволить, особенно во время СВО.

Grossmeister38rus

пусть лучше скажет про повышения НДС

pepelmetal

Так нужно не за что-то, а в принципе их постоянно долбить!

se 34

Трампу можно верить он человек слова, Забрал панамский канал, сделал канаду штатом США, Гренландию присоединил,...