Колоссальные подземные туннели нашли на Венере

Международная команда исследователей представила убедительные доказательства существования грандиозных подземных туннелей на Венере.

Ученые проанализировали радиолокационные и топографические данные крупных венерианских вулканов диаметром более ста километров и обнаружили цепочки ям, которые не связаны с тектоническими разломами.

Их форма и расположение почти идентичны тем, что наблюдаются над лавовыми трубками на Луне и Марсе. При этом масштаб венерианских структур впечатляет — они значительно шире и протяженнее земных и даже лунных аналогов.

Обнаруженные структуры дают уникальную информацию о вулканической активности Венеры и могут стать ключом к пониманию эволюции планеты, отметили авторы открытия в статье, опубликованной New Scientist. Однако теперь им предстоит объяснить появление подобных объектов.

Скорее всего, на физику лавовых потоков, которые создали туннели, повлияли уникальные условия Венеры — высокие температуры (около 460 градусов по Цельсию) и давление, которое в 92 раза превосходит земное.

