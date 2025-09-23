НАВЕРХ
Сбежавший с СВО убийца осужден за смертельное ДТП в Новосибирске

Врезавшийся в столб BMW X5 на Ипподромской магистрали в Новосибирске 11 января 2025
Фото: © ГАИ Новосибирска

Рядовой-дезертир Денис Громов, в начале января устроивший смертельное ДТП в Новосибирске, проведет 12,5 лет в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Новосибирского гарнизонного военного суда. При назначении наказания суд учитывал не отбытую им часть срока за убийство девушки в 2012 году.

Громов рано утром 11 января 2025 года на BMW X5 гнал по Ипподромской магистрали со скоростью более 100 километров в час, налетел на бордюр и врезался в столб. На месте погиб 26-летний пассажир, две 17-летние девушки получили тяжелые травмы.

Суд приговорил водителя к 12 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Учитывались прежние судимости Громова.

В 2013 году его приговорили к 21 году лишения свободы за убийство 25-летней Кристины Дураевой в 2012 году. Она покупала через знакомых машину в Москве и заплатила 350 тысяч рублей авансом. Девушка долгое время не могла получить автомобиль и потребовала объяснений. Тогда ее вывезли в гаражи и убили. Громов был одним из троих убийц.

До этого, в 2008 году, Псковский гарнизонный суд признал мужчину виновным в краже, вымогательстве, грабеже, дезертирстве (статьи 158, 163, 161 и 338 УК), а также избиении начальника и нарушении уставных правил в армии (статьи 334 и 335 УК).

Громов в колонии заключил контракт и уехал на СВО, но затем сбежал с фронта. Гарнизонный суд рассматривает дело о дезертирстве в условиях боевых действий (часть 3 статьи 338 УК).

Убийцы 19-летней студентки вышли на свободу через СВО

