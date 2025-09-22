Россиян призвали «менять звон монет на хруст купюр»

Осенняя «Монетная неделя» стартовала в России 22 сентября, акцию под девизом «меняйте звон монет на хруст купюр» анонсировал Центробанк. Регулятор уточнил, что она продлится по 4 октября.

«Во время акции можно обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги в любом банке или магазине, которые есть в списке участников. Кроме того, в банке можно положить мелочь на свой счет», — говорится в сообщении.

Участники акции будут принимать мелочь у граждан и обменивать ее на купюры без комиссии. В акции участвуют около 15 тысяч торговых точек и 4 тысячи банковских отделений, расположенных по всей стране.

Предыдущая «Монетная неделя» состоялась в апреле, тогда россияне вернули в оборот более 51 миллиона монет на сумму 242 миллионов рублей.