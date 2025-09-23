Назван способ справиться с послеполуденной усталостью

Послеполуденная усталость — это следствие естественных биологических ритмов человека, сформировавшихся в процессе эволюции. Справится с ней можно двумя противоположными способами.



Исследования показывают, что организм запрограммирован на снижение энергии в определенные часы, говорится в публикации BBC Science Focus. Так, послеполуденная усталость наступает в 14-15 часов. У человека возникает сонливость, теряется острота ума.



Упадок сил чувствуется, когда изменяется активность части мозга, которая называется locus coeruleus. Она отвечает за выработку норадреналина, нейромедиатора, который регулирует активность и внимание. Его уровень в крови меняется в течение дня.



Один из способов восстановить активность — короткий дневной сон. Отдых длительностью всего 10-20 минут может вернуть концентрацию. При этом долгий дневной сон может привести к ухудшению ночного отдыха. Другой способ — легкие физические упражнения. Они улучшают циркуляцию крови и активируют мозг, возвращая внимание.