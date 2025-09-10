НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Сон на боку снизит риск потери памяти

Источник:
Daily Mail
198 0

Поза, которую человек выбирает для сна, играет важную роль в предотвращении проблем с памятью и болезни Альцгеймера, утверждает специалист по здоровью мозга Лев Фомченков.

«Большинство людей думают о сне с точки зрения его продолжительности, то есть о том, чтобы выспаться за рекомендуемые восемь часов. <…> «Однако положение тела также может играть важную роль в здоровье мозга», — цитирует эксперта Daily Mail.

Во время сна пространство между клетками мозга расширяется примерно на 60%, что позволяет спинномозговой жидкости течь более свободно и вымывать шлаки. Когда мозг не может эффективно выводить шлаки во сне, они начинают накапливаться в областях, ответственных за формирование и сохранение памяти. 

Сон на спине может сдавливать некоторые области мозга, а сон на животе мешает правильному положению позвоночника. Эти факторы способны препятствовать функционированию лимфатической системы. 

Сон на боку также снимает давление с внутренних органов и способствует здоровому кровообращению, отмечают специалисты клиники Майо в Миннесоте.

Еще по теме
Заработали новые правила обязательного медицинского страхования
Психолог перечислила лучшие способы борьбы с осенним выгоранием
Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы в Россию
Гель-лаки для ногтей запретили в Евросоюзе из-за вреда
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
Эксперт рассказал о панике Зеленского из‑за предложения Путина
Станция-долгострой «Спортивная» открылась в Новосибирске. ФОТО
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

А как же хвалёная свобода и демократия окраины ?

volmen

Старые опытные крысы острее чувствуют приближение катастрофы и первыми покидают корабль.😊

mosquito__2010

а зачем нужно было два миллиона украинцев закапывать ? кто знает ребята расскажите пожалуйста.

mosquito__2010

украинцы тоже. они не стали терпеть этого ужасного узурпатора власти януковича.