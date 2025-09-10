Сон на боку снизит риск потери памяти

Поза, которую человек выбирает для сна, играет важную роль в предотвращении проблем с памятью и болезни Альцгеймера, утверждает специалист по здоровью мозга Лев Фомченков.

«Большинство людей думают о сне с точки зрения его продолжительности, то есть о том, чтобы выспаться за рекомендуемые восемь часов. <…> «Однако положение тела также может играть важную роль в здоровье мозга», — цитирует эксперта Daily Mail.

Во время сна пространство между клетками мозга расширяется примерно на 60%, что позволяет спинномозговой жидкости течь более свободно и вымывать шлаки. Когда мозг не может эффективно выводить шлаки во сне, они начинают накапливаться в областях, ответственных за формирование и сохранение памяти.

Сон на спине может сдавливать некоторые области мозга, а сон на животе мешает правильному положению позвоночника. Эти факторы способны препятствовать функционированию лимфатической системы.

Сон на боку также снимает давление с внутренних органов и способствует здоровому кровообращению, отмечают специалисты клиники Майо в Миннесоте.