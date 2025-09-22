Продающийся в Гонконге портрет музы Пикассо оценили в 14 млн долларов

Картина Пабло Пикассо «Buste de femme» станет топ-лотом на осенних торгах Christie’s в Гонконге. Прогнозируется, что известное изображение музы художника Доры Маар продадут за 11-14 миллионов долларов, сообщил аукционный дом.

Роман Пикассо и художницы-сюрреалиста Доры Маар начался в 1936 году и продлился девять лет. Картина написана в конце их отношений — в 1943 году.

По данным аукционистов, полотно более 25 лет находилось в значимом частном собрании. В 2010 году владельцы уже пытались продать картину в частном порядке. Потенциальных покупателей они искали в Гонконге, и сделка не состоялась. Сейчас картина выставлена на аукцион.