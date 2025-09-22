НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Продающийся в Гонконге портрет музы Пикассо оценили в 14 млн долларов

Источник:
Sibnet.ru
157 0
Картина Пабло Пикассо «Buste de femme»
Картина Пабло Пикассо «Buste de femme»
Фото: ©

Картина Пабло Пикассо «Buste de femme» станет топ-лотом на осенних торгах Christie’s в Гонконге. Прогнозируется, что известное изображение музы художника Доры Маар продадут за 11-14 миллионов долларов, сообщил аукционный дом.

Роман Пикассо и художницы-сюрреалиста Доры Маар начался в 1936 году и продлился девять лет. Картина написана в конце их отношений — в 1943 году.

По данным аукционистов, полотно более 25 лет находилось в значимом частном собрании. В 2010 году владельцы уже пытались продать картину в частном порядке. Потенциальных покупателей они искали в Гонконге, и сделка не состоялась. Сейчас картина выставлена на аукцион.

Первое издание «Хоббита» продали за 4,6 млн рублей

Еще по теме
Выходит новый роман Пелевина «A Sinistra»
Дженнифер Энистон выпустила кулинарную книгу для детей
Выставка искусства КНДР открылась в Москве
Автор «Кода да Винчи» впервые за 9 лет опубликовал новую книгу
смотреть все
Культгид #Искусство
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Третья форма денег: что такое цифровой рубль
Названы пять лучших доступных смартфонов
Польша откроет границу с Белоруссией
Украина применила новые сверхопасные дроны
Обсуждение (0)
Топ комментариев

-БЕРКУТ-

в первые ряды его тогда, или он не в стране?

-Керя-

Мы подняли цены на ВАЗ ы и вы стали меньше их покупать! Это возмутительно!!!

Невезучий

Видать Витёк тоже употребляет.

Diman_nazi

Никто и предположить не мог, что поднятие цены на 40 % приведет к обвалу производства на 40%! Чудеса...