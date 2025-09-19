Очередную Шноберевскую премию (Ig Nobel Prize) вручили в Бостонском университете. Лауреаты изучали влияние чесночного грудного молока на младенцев и алкоголя — на эхолокацию летучих мышей, а также как раскраска под зебру помогает корове избежать укусов слепней и многое другое.

Церемония состоялась в 35-й раз, награду вручали настоящие лауреаты Нобелевской премии. В этом году премия прошла под девизом «Пищеварение», пишет журнал Arstechnica. Итоги премии – убедительное доказательство того, что победители выполнили свою задачу: сначала заставили людей смеяться, а потом задуматься.

Биология

Группа из 11 японских ученых получила награду за изучение того, могут ли коровы, окрашенные в полоску зебры, избежать укусов слепней. Известно, что слепни почти не беспокоят зебр. Ученые нарисовали белые полосы шести японским черным коровам.

В результате полоски «под зебру» намного снизили количество укусов слепней на коровах (до 50%), а также частоту, с которой животные были вынуждены отпугивать слепней (мотать головой и бить себя хвостом). Единственным исключением было подергивание кожи — возможно, потому что это наименее энергозатратное поведение.



Авторы предполагают, что эффект связан с модуляцией яркости или поляризацией света, которые сбивают с толку систему ориентирования насекомых и мешают им приземлиться на жертву.

Химия

Ротем Нафталович, Дэниел Нафталович и Фрэнк Гринвэй награждены за эксперименты по поеданию тефлона (пластик политетрафторэтиленом) с целью увеличения объема пищи и получения чувства сытости без увеличения ее калорийности.



Ученые задумались над созданием продуктов с нулевой калорийностью по аналогии с существующими диетическими газированными напитками, не содержащими калорий. Они решили использовать тефлон, который применяется в антипригарной посуде.



По их словам, тефлон инертный, термостойкий, невосприимчив к желудочному соку, безвкусный, экономичный и доступный в виде порошка, который легко смешивается с едой. Они рекомендуют употреблять три части продукта на одну часть тефлонового порошка.

Физика

Группа из восьми итальянских ученых получила премию за открытия в области физики соусов для пасты, в особенности фазового перехода, который приводит к образованию неаппетитных комков. Они предложили добавлять кукурузный крахмал для соуса с сыром и перцем, а не полагаться только на крахмал, который попадает в кипящую воду при варке пасты.



Авторы установили, что крахмала нужно 2-3% от веса сыра. При меньшем содержании происходит комкование, а при большем соус становится жестким и неаппетитным по мере остывания. Ученые советуют растворить четыре грамма порошкового крахмала в 40 граммах воды, нагреть на медленном огне до загустения и смешать этот гель с сыром.

Инженерное проектирование

Викаш Кумар и Сартак Миттал добились победы, проведя анализ с точки зрения инженерного проектирования того, «как неприятно пахнущая обувь влияет на удобство использования полки для обуви». Авторы, работающие в Университете Шива Надара (SNU) в Уттар-Прадеше, провели пилотное исследование с участием 149 студентов первого курса Южно-Немецкого национального университета (SNU).



Более половины опрошенных сообщили, что испытывают дискомфорт из-за своей или чужой вонючей обуви, а 90% держали обувь в полках для обуви. Для борьбы с запахом они применяли мытье обуви и сушку на солнце, использование дезодоранта-спрея или посыпание обуви антибактериальным порошком.



Ученые решили использовать в полках для обуви бактерицидные ультрафиолетовые лампы в качестве встроенного «поглотителя запахов». Они протестировали устройство на сильно пахнущей обуви нескольких спортсменов SNU. Оказалось, что двух-трех минут воздействия достаточно для уничтожения бактерий и устранения запаха.

Авиация

Франсиско Санчес, Мариана Мелькон, Карми Корин и Берри Пиншоу получили награду за исследование влияния алкоголя на способность летучих мышей летать и использовать эхолокацию. Авторы изучали египетских крыланов, которые избегают фруктов с высоким содержанием этанола. Их заинтересовал вопрос: стремятся ли летучие мыши избежать опьянения.



Эксперименты показали, что летучие мыши, получавшим жидкую пищу с самым высоким содержанием этанола, тратили больше других времени на полет, что свидетельствует о нарушении их способностей. Качество эхолокации тоже ухудшилось, что увеличивало риск столкновения с препятствиями в полете.

Психология

Марцин Заенковски и Жиль Жиньяк награждены за исследование того, что происходит, когда вы говорите нарциссам (или кому-либо еще), что они умны. Считается, что чрезмерная уверенность в себе проистекает из нарциссизма. Авторы хотели проверить, может ли похвала внушить веру в свою исключительность и спровоцирует хотя бы временное состояние нарциссизма.



Ученые отобрали участников в количестве 361, которые прошли тест на IQ. Затем людей разделили на две группы. Одним сказали, что их оценка интеллекта выше, чем у большинства людей, а другим — что ниже.

Результаты подтвердили большинство гипотез исследователей. Положительная обратная связь усиливала чувство уникальности (ключевой аспект грандиозного нарциссизма). А отрицательная — приводила к более низкой оценке своего интеллекта. Авторы подтвердили, что внешняя обратная связь влияла она восприятие собственного интеллекта, независимо от точности этой обратной связи.

Питание

Даниэле Денди, Габриэль Х. Сеньягбето, Роджер Мик и Лука Луизелли узнали, в какой степени определенный вид ящериц предпочитает есть определенные виды пиццы. Однажды авторы увидели на курорте Того (Западная Африка), как радужная ящерица украла у туриста кусок пиццы «Четыре сыра» и с удовольствием съела.

Они решили узнать — единичный ли это случай, и какие начинки пиццы ящерицы особенно любят. Авторы наблюдали за поведением девяти конкретных ящериц, предлагая им на выбор тарелку пиццы «Четыре сыра» и тарелку пиццы «Четыре сезона», расположенные на расстоянии около 10 метров друг от друга.

Ящерицам съели только пиццу с четырьмя видами сыра. Авторы предположили, что существуют какие-то химические сигналы, привлекающие их к сырной пицце, или, возможно, им легче ее переваривать.

Педиатрия

Джули Меннелла и Гэри Бошам удостоены премии за изучение того, что испытывает грудной ребенок, когда его мать ест чеснок. Они отобрали восемь женщин, кормящих своих детей грудью, и в какой-то период давали им серосодержащие продукты (чеснок, лук, спаржа).

Молоко матерей, употреблявших чеснок, сильнее пахло и содержало меньше жиров. Младенцы прижимались к груди и сосали больше, когда молоко имело чесночный запах. Это важно для понимания, как сенсорные ощущения во время грудного вскармливания влияют на то, как младенцы принимают новые продукты после отлучения от груди.

Литература

Посмертно премия присуждена доктору Уильяму Бину за постоянную запись и анализ скорости роста одного из его ногтей в течение 35 лет. Его сын Беннетт рассказал, что в это исследование была вовлечена вся семья.

Доктор установил, что скорость роста ногтей замедляется с возрастом, а кусание ногтей может ускорить рост, вероятно, за счет стимуляции притока крови. Его близкие развенчивает миф о том, что волосы и ногти растут даже после смерти: просто посмертное стягивание кожи создает видимость роста ногтей.

Мир

Фриц Реннер, Инге Керсберген, Мэтт Филд и Джессика Вертманн награждены за демонстрацию того, что употребление алкоголя иногда улучшает способность человека говорить на иностранном языке.

Исследователи отобрали 50 студентов-психологов Маастрихтского университета (Нидерланды), носителей немецкого языка, которые также хорошо знают голландский. Студентов разделили на две группы и одной дали небольшую долю алкоголя для легкого опьянения.

Затем все участники вступили в разговор на голландском языке с носителем языка. Исследователи обнаружили, что, интоксикация улучшила у участников беглость владения иностранным языком. Авторы думают, что опьянение снижает языковую тревожность, что повышает уровень владения иностранным языком.