Ким Чен Ын проследил за испытаниями беспилотников. ФОТО

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын руководил испытаниями беспилотных летательных аппаратов, разработанных в институтах страны.

«Товарищ Ким Чен Ын лично ознакомился с характеристиками и применением в разных боевых условиях различных беспилотных вооружений, в том числе стратегического и тактического разведывательного БПЛА и многоцелевых дронов», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В частности, были протестированы ударные беспилотники серии «Кымсон».

По данным агентства, Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатом испытания и заявил о необходимости ускоренного развития технологий искусственного интеллекта.

