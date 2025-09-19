Международный конкурс эстрадной песни «Интервидение-2025» пройдет в Москве. На сцену выйдут представители 23 стран, Россию представит певец Shaman. Как появился этот конкурс, кто участвует и где смотреть прямой эфир?

Указ о проведении в России «Интервидения» подписал президент Владимир Путин. Согласно тексту документа, мероприятие послужит развитию международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Россия потратила на подготовку и проведение конкурса 750 миллионов рублей.

Что такое «Интервидение»

История конкурса «Интервидение» началась после раскола Международной организации радиовещания и телевидения. Страны Западной Европы вышли из нее и основали Европейский вещательный союз, который с 1956 года стал проводить «Евровидение».

Страны Восточной Европы перенесли свою штаб-квартиру в Прагу. С середины 1960-х они начали проводить собственный музыкальный конкурс, участие в нем в основном принимали государства социалистического лагеря.

В 1978 году Гран-при «Интервидения» выиграла Алла Пугачева за исполнение песни «Все могут короли».

Сначала «Интервидение» принимала Чехословакия, затем конкурс переехал в Польшу, последний состоялся в 1980 году. В 2022 году организаторы «Евровидения» в рамках санкционной политики запретили участие России, после чего министр культуры РФ Ольга Любимова предложила возродить «Интервидение».

Когда пройдет и где смотреть

Возрожденное «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве на музыкальной площадке Live Arena. Для участников построили уникальную сцену. Финальное шоу снимут 36 камер, также будут использованы технологии дополненной реальности.

Главными ведущими состязания станут известный шоумен из Китая Lay (Мэн Лэй), а также модель и актриса из Индии Стэфи Патель. От России ведущими конкурса выступят артист Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина.

Шоу начнется в 20.00 по московскому времени. Российскую трансляцию «Интервидения-2025» будет вести Первый канал. Также мероприятие будет транслироваться на VK Видео.

Кто будет петь

Представители стран-участниц будут выходить на сцену в порядке, определенном жеребьевкой. Первой выступит представительница Кубы — джазовая певица и автор песен Сулема Иглесиас Саласар.

Главное условие организаторов — песня в жанре поп-музыки исполняется вживую. Петь можно на любом языке.

Россию на «Интервидении-2025» представит Shaman (Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу», которую написал продюсер Максим Фадеев. Он выйдет на сцену девятым.

Куба: Сулема Иглесиас Саласар, Guaguanco («Гуагуанко»).

Кыргызстан: трио Nomad, «Жалгыз сага» («Только тебе»).

Китай: Ван Си, «В пути».

Египет: Мустафа Саад, Ben Elbanat («Среди всех девушек»).

США: VASSY, песня неизвестна.

Кения: Санайпей Танде, Flavour («Вкус жизни»).

Казахстан: Эмре, «Даланы нуры» («Свет степи»).

ОАЭ: Саиф Аль-Али, Dawaa Lilsalam («Призыв к миру»).

Россия: Shaman, «Прямо по сердцу».

Бразилия: Лусиану Калазанс и Таис Надер, Pipoca Com Amor («Попкорн с любовью»).

Таджикистан: Фаррух Хасанов, «Гори!».

Катар: Дана Аль-Мир, Huwa Dha Anta («Это именно ты»).

Мадагаскар: Denise & D-Lain, Tiako Hanjeky («Хочу большего для нас»).

Саудовская Аравия: Зейна Имад, Mojrad Ham («Просто переживаю»).

Колумбия: Нидия Гонгора, En los Manglares («В мангровых зарослях»).

Эфиопия: Нетсанет Султан, Halaala («У всех на виду»).

Венесуэла: Омар Аседо, La Fiesta de la Paz («Праздник мира»).

Сербия: Слободан Тркуля, Three Little Roses («Три розочки»).

ЮАР: Mzansi Jikelele, Home («Дом»).

Вьетнам: Дык Фук, Phu Dong Thien Vuong («Небесный король деревни Пхудонг»).

Беларусь: Настя Кравченко, «Мотылек».

Узбекистан: Шохрух Мирзо Ганиев, «Милли Терма» («Национальная сборная»).

Индия: Раухан Малик, Ishq («Любовь»).

США заменили участника «Интервидения» за три дня до начала — певец Брэндон Ховард сообщил, что вынужден остаться в Америке по непредвиденным семейным обстоятельствам. Вместо него выступит певица VASSY (Василики Карагиоргос).

Кто в жюри «Интервидения»

Победитель «Интервидения» определится по итогам голосования международное жюри, состоящего из музыкантов и продюсеров. Первое место займет песня, которая получит наибольшее количество баллов.

От России в жюри вошел российский продюсер Игорь Матвиенко. От США в Москву прилетел бывший вокалист групп Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер. По правилам «Интервидения», за участников из своих стран члены жюри отдавать голоса не могут.

Победитель «Интервидения-2025» получит вознаграждение в размере 30 миллионов рублей и хрустальный кубок с официальной символикой музыкального конкурса. Остальных участников конкурса наградят дипломами.