Депутат передумала запрещать «Сектор Газа»

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что не призывала запрещать группу «Сектор Газа», но некоторые песни должны иметь маркировку 18+. К тому же у нее есть любимые композиции.

Новости о том, что Останина намерена добиться запрета культовой группы 1990-х годов, распространились в СМИ. Первоисточником стали слова депутата, сказанные ее изданию «Абзац»: «На музыкальных площадках группу „Сектор Газа“, безусловно, нужно запретить. <…> Я дам поручение сотруднику, чтобы он занялся этим вопросом».

«Отдельные издания представили ситуацию так, будто я выступаю за «отмену» всего коллектива, что является абсолютной неправдой и вводит в заблуждение тысячи людей», — написала Останина в телеграм-канале.

По ее словам, она выступает за соблюдение закона: маркировку 18+ и против мата на музыкальных площадках. В данном случае речь шла о песне «Частушки».

«Для меня это не просто абстрактная тема. «Сектор Газа» — это музыка в том числе и моего поколения. Люблю. Слушаю. Особенно «Твой звонок»», — отметила Останина.

Депутат назвала группу важной частью музыкальной культуры нашей страны для миллионов людей и добавила, что песни Клинских звучат и «на таких больших концертных площадках, как Государственный Кремлёвский Дворец».

Группа «Сектор Газа» основана в 1987 году и известна своими откровенными и юмористическими песнями о сексе, армии и мистике. Основатель и лидер коллектива Юрий Клинских, известный как Юрий Хой, умер в 2000 году.