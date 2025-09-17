НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Искусственный интеллект возглавит в Японии политическую партию

Источник:
AFP
160 0

Новым лидером японской политической партии «Путь к возрождению» станет искусственный интеллект, заявил выигравший внутрипартийные выборы 25-летний аспирант Коки Окумура. Сам он выступит в роли помощника «нового главы» партии.

Прежний глава партии Синдзи Исимару ушел с руководящего поста в связи с неудачными для партии результатами выборов в верхнюю палату парламента в июле 2025 года, сообщило AFP. 

Исимару основал «Путь к возрождению» в январе, до этого он занимал пост мэра небольшого города Акитакава на западе Японии. Партия не имеет четкой политической платформы, ее члены имеют право создавать свои программы.

Окумура, изучающий ИИ в университете, собирается пока формально возглавлять «Путь к возрождению». Сроки и детали внедрения искусственного интеллекта в руководство партии пока не определены.

Окумура отметил, что ИИ не станет направлять политическую деятельность членов партии, а займется организационными задачами, например, распределением ресурсов между партийцами.

Еще по теме
Более 20% россиян не справляются с выплатой кредитов
Когда банк обязан возместить ущерб от мошенников
Кадыров обозвал Пугачеву «врагом народа»
Признаки влияния преступников на детей назвали в МВД
смотреть все
Жизнь #Общество #Мир #Нейросети
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
Численность населения Сибири стабилизируют
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Denis CENTR

Побольше запретов и всяких «традиционных ценностей», и вот вам вымирание в чистом виде😏

Denis CENTR

Готовят армию против своего народа, никак иначе. Хотя народ уже давно чужой властям.

pepelmetal

А гасилка у них не бабахнет внезапно)?

Uynachalnica

А мня за 70 никто не награждал! Тут или кумовство, или какое другое неприличие!