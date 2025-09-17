Искусственный интеллект возглавит в Японии политическую партию

Новым лидером японской политической партии «Путь к возрождению» станет искусственный интеллект, заявил выигравший внутрипартийные выборы 25-летний аспирант Коки Окумура. Сам он выступит в роли помощника «нового главы» партии.



Прежний глава партии Синдзи Исимару ушел с руководящего поста в связи с неудачными для партии результатами выборов в верхнюю палату парламента в июле 2025 года, сообщило AFP.



Исимару основал «Путь к возрождению» в январе, до этого он занимал пост мэра небольшого города Акитакава на западе Японии. Партия не имеет четкой политической платформы, ее члены имеют право создавать свои программы.



Окумура, изучающий ИИ в университете, собирается пока формально возглавлять «Путь к возрождению». Сроки и детали внедрения искусственного интеллекта в руководство партии пока не определены.

Окумура отметил, что ИИ не станет направлять политическую деятельность членов партии, а займется организационными задачами, например, распределением ресурсов между партийцами.